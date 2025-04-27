Рыбакина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Мадриде уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 25-летней представительницы Казахстана 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 17) — Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — 6:3, 6:4