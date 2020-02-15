Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петерубрга
16:08
Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге. В полуфинале она в трех сетах переиграла Марию Саккари из Греции.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Мария Саккари (Греция, 6) — 3:6, 7:5, 6:1
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...