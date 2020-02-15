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Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петерубрга

16:08
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге. В полуфинале она в трех сетах переиграла Марию Саккари из Греции.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Мария Саккари (Греция, 6) — 3:6, 7:5, 6:1

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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