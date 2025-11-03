3 ноября 2025, 19:55

Рыбакина сравнялась со Свитолиной по числу побед над игроками топ-2

Анастасия Пилипенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнялась с украинкой Элиной Свитолиной по числу побед над игроками из топ-2 рейтинга, сообщает Opta Ace в социальной сети.

На Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде Рыбакина одержала победу над второй ракеткой мира — полькой Игой Свентек (3:6, 6:1, 6:0).

Теперь на счету Рыбакиной 11 побед над игроками топ-2 рейтинга. Столько же матчей выиграла украинка Элина Свитолина. Лидером является американка Винус Уильямс, одержавшая 29 побед над теннисистками из топ-2.

Рыбакина одержала две победы в групповом раунде Итогового турнира WTA — 2025. До этого она обыграла Аманду Анисимову (6:3, 6:1). В последнем матче группы ее соперницей станет представительница США Мэдисон Киз.

