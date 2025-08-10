Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Цинциннати обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 4:6, 6:0, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 26-летней Рыбакиной 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Клерви Нгуну (США) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Рената Сарасуа (Мексика) — 4:6, 6:0, 7:5
