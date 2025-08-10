Теннис
10 августа, 02:04

Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Цинциннати обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 4:6, 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 26-летней Рыбакиной 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Клерви Нгуну (США) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Рената Сарасуа (Мексика) — 4:6, 6:0, 7:5

