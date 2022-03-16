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Сегодня, 06:58

Рыбакина, Саккари и Бадоса вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:4.

Следующей соперницей испанки будет победительница матча Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова.

Также в четвертьфинал вышли Мария Саккари и Елена Рыбакина.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария Саккари (Греция, 6) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 4:1 отказ 2-го игрока

Паула Бадоса (Испания, 5) — Лейла Фернандес (Канада, 18) — 6:4, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Виктория Голубич (Швейцария, 31) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Елена Рыбакина
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