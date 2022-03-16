Рыбакина, Саккари и Бадоса вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:4.
Следующей соперницей испанки будет победительница матча Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова.
Также в четвертьфинал вышли Мария Саккари и Елена Рыбакина.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мария Саккари (Греция, 6) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 4:1 отказ 2-го игрока
Паула Бадоса (Испания, 5) — Лейла Фернандес (Канада, 18) — 6:4, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Виктория Голубич (Швейцария, 31) — 7:6 (7:5), 6:2
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