Рыбакина прокомментировала слова Соболенко после финала итогового турнира WTA

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала слова четырехкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, сказанные на итоговом турнире WTA.

«Мне после матча скидывали, но не знаю, это было вне контекста. Мы играли с Ариной много раз, и в этом году тоже не один раз, поэтому я как-то на этом особо не концентрируюсь. Я хорошо и к Арине, и к ее команде отношусь, поэтому близко к сердцу не принимаю. Даже если это было действительно в мой адрес сказано, не концентрируюсь на этом», — сказала Рыбакина в интервью, опубликованном на YouTube-канале TENGRI TV.

8 ноября в финальном матче итогового турнира WTA Рыбакина обыграла Соболенко (6:3, 7:6 (7:0). После поражения белоруска сказала: «Раз в год и палка стреляет».