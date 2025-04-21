Рыбакина покинула топ-10 рейтинга WTA
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина покинула первую десятку рейтинга WTA и теперь занимает 11-ю строчку. Ее обошла американка Эмма Наварро.
Лучший результат среди россиянок у Мирры Андреевой, занимающей 7-е место в рейтинге. Анна Калинская поднялась в топ-30 и теперь занимает 29-ю строчку.
В топ-5 изменений нет — лидирует белоруска Арина Соболенко, которая уступила в финале турнира в Штутгарте Елене Остапенко (Латвия, 18-я ракетка мира). Далее идут Ига Свентек (Польша), Джессика Пегула (США), Коко Гауфф (США) и Мэдисон Киз (США).
Рейтинг WTA, версия от 21 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 768 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7383
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6208
4 (4). Коко Гауфф (США) — 6073
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4999
6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4930
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193
9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821
10 (11). Эмма Наварро (США) — 3797
11. (10) Елена Рыбакина (Казахстан) — 3308
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913
20 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150
22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2048
29 (31). Анна Калинская (Россия) — 1619
39 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384
47 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1143
52 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1077
54 (54). Полина Кудерметова (Россия) — 1051
76 (75). Анна Блинкова (Россия) — 862
83 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814
97 (97). Эрика Андреева (Россия) — 742