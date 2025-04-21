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Сегодня, 17:38

Рыбакина покинула топ-10 рейтинга WTA

Руслан Минаев
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Представляющая Казахстан Елена Рыбакина покинула первую десятку рейтинга WTA и теперь занимает 11-ю строчку. Ее обошла американка Эмма Наварро.

Лучший результат среди россиянок у Мирры Андреевой, занимающей 7-е место в рейтинге. Анна Калинская поднялась в топ-30 и теперь занимает 29-ю строчку.

В топ-5 изменений нет — лидирует белоруска Арина Соболенко, которая уступила в финале турнира в Штутгарте Елене Остапенко (Латвия, 18-я ракетка мира). Далее идут Ига Свентек (Польша), Джессика Пегула (США), Коко Гауфф (США) и Мэдисон Киз (США).

Рейтинг WTA, версия от 21 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 768 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7383

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6208

4 (4). Коко Гауфф (США) — 6073

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4999

6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4930

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193

9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821

10 (11). Эмма Наварро (США) — 3797

11. (10) Елена Рыбакина (Казахстан) — 3308

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913

20 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2048

29 (31). Анна Калинская (Россия) — 1619

39 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384

47 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1143

52 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1077

54 (54). Полина Кудерметова (Россия) — 1051

76 (75). Анна Блинкова (Россия) — 862

83 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814

97 (97). Эрика Андреева (Россия) — 742

Теннис
Анна Калинская
Арина Соболенко
Диана Шнайдер
Ига Свентек
Мирра Андреева
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