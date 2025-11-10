Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA, Андреева и Александрова остаются в топ-10
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялась на пятое место, обойдя Джессику Пегулу. 8 ноября Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.
Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, она занимает девятую строчку. Екатерина Александрова по-прежнему десятая.
Рейтинг WTA 10 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 870 очков;
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8395;
3 (3). Коко Гауфф (США) — 6763;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6287;
5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850;
6 (5). Джессика Пегула (США) — 5583;
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335;
8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...
33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1461...
47 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184...
51 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1131...
62 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1018...
90 (88). Полина Кудерметова (Россия) — 809...
97 (96). Оксана Селехметьева (Россия) — 783.