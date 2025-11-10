Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

10 ноября, 09:07

Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA, Андреева и Александрова остаются в топ-10

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялась на пятое место, обойдя Джессику Пегулу. 8 ноября Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, она занимает девятую строчку. Екатерина Александрова по-прежнему десятая.

Рейтинг WTA 10 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 870 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8395;

3 (3). Коко Гауфф (США) — 6763;

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6287;

5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850;

6 (5). Джессика Пегула (США) — 5583;

7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335;

8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 4325;

9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...

21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1866...

30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...

33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1461...

47 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184...

51 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1131...

62 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1018...

90 (88). Полина Кудерметова (Россия) — 809...

97 (96). Оксана Селехметьева (Россия) — 783.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболенко — о сезоне-2025: «Этот год был тяжелым, но невероятно плодотворным»

Жабер объявила о беременности: «Корту придется подождать еще немного»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости