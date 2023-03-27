Рыбакина поддержала молодых теннисистов Казахстана и выделила каждому по 2,5 миллиона тенге

Лидер женской сборной Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток. Она выбрала 14 игроков, которые получили по 2,5 миллиона тенге.

Ранее Рыбакина перечислила деньги волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице бездомных животных.

23-летняя теннисистка является победительницей Уимблдона 2022 года. В рейтинг Женской теннисной Ассоциации она занимает 7-е место.

