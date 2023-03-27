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Сегодня, 13:19

Рыбакина поддержала молодых теннисистов Казахстана и выделила каждому по 2,5 миллиона тенге

Виктория Кравченко
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Лидер женской сборной Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток. Она выбрала 14 игроков, которые получили по 2,5 миллиона тенге.

Ранее Рыбакина перечислила деньги волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице бездомных животных.

23-летняя теннисистка является победительницей Уимблдона 2022 года. В рейтинг Женской теннисной Ассоциации она занимает 7-е место.

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