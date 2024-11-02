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Сегодня, 21:52

Рыбакина проиграла Паолини на старте Итогового турнира

Руслан Минаев
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Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла итальянке Ясмин Паолини в первом матче Итогового турнира — 6:7 (5:7), 4:6.

Встреча длилась 1 час 46 минут. 5-я ракетка мира Рыбакина за игру реализовала 1 брейк-пойнт из 4. У 4-й ракетки мира Паолини — 2 из 5.

Победительница Уимблдона-2022 провела первый матч с конца августа.

Рыбакина 4 ноября сыграет с белоруской Ариной Соболенко, Паолини в этот же день встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Ясмин Паолини (Италия, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
Ясмин Паолини
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