Рыбакина проиграла Паолини на старте Итогового турнира
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла итальянке Ясмин Паолини в первом матче Итогового турнира — 6:7 (5:7), 4:6.
Встреча длилась 1 час 46 минут. 5-я ракетка мира Рыбакина за игру реализовала 1 брейк-пойнт из 4. У 4-й ракетки мира Паолини — 2 из 5.
Победительница Уимблдона-2022 провела первый матч с конца августа.
Рыбакина 4 ноября сыграет с белоруской Ариной Соболенко, Паолини в этот же день встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Фиолетовая группа
Ясмин Паолини (Италия, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (7:5), 6:4
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