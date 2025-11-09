Теннис
9 ноября, 10:57

Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после победы на Итоговом турнире

Игнат Заздравин
Корреспондент

Представительница Казахстана Елена Рыбакина не стала фотографироваться с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей Арчер после победы на Итоговом турнире WTA.

8 ноября Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира — 6:3, 7:6 (7:0). После церемонии награждения финалисток пригласили позировать на корте с Арчер, но Рыбакина жестом продемонстрировала, что отказывается от фото.

В начале 2025 года WTA на год отстранила тренера Рыбакиной Стефано Вукова за психологическое насилие в адрес подопечных. Рыбакина прекратила сотрудничество с Вуковым в конце 2024-го, но вернула его в команду уже в январе 2025 года. В августе отстранение с Вукова было снято.

Теннис
Елена Рыбакина
  • Nick280881

    Ну какой слив? Что ты несешь? Работа федерации это в первую очередь детский и массовый спорт, проведение турниров, сборные. Ни одна федерация не вытянет финансирование подготовки профессиональных игроков. Там денег нужно на каждого столько, что завод можно построить. В основном это делают родители, спонсоры и спортивных агенств, типа IMG.

    10.11.2025

  • _Mike N_

    Молодец Рыбка, надо защищать тех, кто тебя "чпокает", а югослав похоже в этом преуспел ! :laughing::laughing::laughing:

    10.11.2025

  • quarktrue

    Вот эти проблемы с Вуковым не могут не беспокоить людей, которые смотрят теннис. В итоге проблемы со здоровьем у Елены. Как-то будет дальше...

    09.11.2025

  • Мishel

    Может быть я вас очень удивлю,но кроме восклицательного знака существует ещё много знаков препинания. Хватит вам только кричать, "Здравомыслящий человек".

    09.11.2025

  • qazz

    А он тут по любому поводу ядом исходит, лишь бы Россию дерьмом полить. Бaндepoвeц, видимо.

    09.11.2025

  • capitan76

    Хрена се ты винегрет заворотил!)) Как пересекается глава WTA и наши, пусть в данном случае и недалёкие?

    09.11.2025

  • Djin Ignatov

    Конечно она помнит ВСЕ ! И это отстранение и слив ее нашей федерацией как бесперктивную и вынужденный переезд в Казахстан !! Здравомыслящий человек этого и никогда и не забудет !

    09.11.2025

