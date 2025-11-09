Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после победы на Итоговом турнире

Представительница Казахстана Елена Рыбакина не стала фотографироваться с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей Арчер после победы на Итоговом турнире WTA.

8 ноября Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира — 6:3, 7:6 (7:0). После церемонии награждения финалисток пригласили позировать на корте с Арчер, но Рыбакина жестом продемонстрировала, что отказывается от фото.

В начале 2025 года WTA на год отстранила тренера Рыбакиной Стефано Вукова за психологическое насилие в адрес подопечных. Рыбакина прекратила сотрудничество с Вуковым в конце 2024-го, но вернула его в команду уже в январе 2025 года. В августе отстранение с Вукова было снято.