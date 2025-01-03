Рыбакина может отказаться от турниров WTA из-за ситуации с Вуковым

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с ее бывшим тренером, хорватским наставником Стефано Вуковым.

«Поскольку Вукову фактически запретили тренировать, он не сможет выходить на тренировочные корты или находиться в боксе Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии по теннису — 2025 или на любом другом турнире», — сообщает The Athletic.

Также отмечается, что люди, которые напрямую общались с Рыбакиной, финалисткой 2023 года в Мельбурне, говорят: неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат тренировать ее. Варианты включают в себя все: от покупки билетов, чтобы он мог смотреть матчи на стадионе, до бойкота турнира и соревнований WTA.

1 января Рыбакина заявила, что вернула тренера в команду.