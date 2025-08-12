Теннис
12 августа, 07:17

Рыбакина победила Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Цинциннати обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 26-летней Рыбакиной 11 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с американкой Мэдисон Киз.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:3, 7:5

Елена Рыбакина
