Рыбакина победила Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Цинциннати обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 26-летней Рыбакиной 11 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В 1/8 финала Рыбакина встретится с американкой Мэдисон Киз.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:3, 7:5
