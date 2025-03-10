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10 марта 2025, 00:28

Рыбакина обыграла Бултер и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 25-летней Рыбакиной 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кэти Бултер (Великобритания, 25) — 6:0, 7:5

Марта Костюк (Украина, 18) — Кэролайн Доулхайд (США, WC) — 6:3, 6:3

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Елена Рыбакина
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