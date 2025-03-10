Рыбакина обыграла Бултер и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:0, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 25-летней Рыбакиной 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В 1/8 финала Рыбакина встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кэти Бултер (Великобритания, 25) — 6:0, 7:5
Марта Костюк (Украина, 18) — Кэролайн Доулхайд (США, WC) — 6:3, 6:3
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