Рыбакина будет работать с экс-тренером Динары Сафиной

Итальянский тренер Давиде Сангвинетти вошел в команду казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Ранее итальянец работал с россиянкой Динарой Сафиной. В сезоне-2023/24 он сотрудничал с американцем Брэндоном Накашимой.

«Посмотрим, как пойдет, но пока я довольна нашей работой на этой неделе. Надеюсь, у нас сложится хорошее сотрудничество. Но нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», — заявила Рыбакина о совместной работе с Сангвинетти.

В начале января Рыбакина сообщила, что снова будет сотрудничать с хорватским тренером Стефано Вуковым, который завершил с ней сотрудничество в августе 2024 года.