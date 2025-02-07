Рыбакина проиграла Бенчич в полуфинале турнира в Абу-Даби
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби.
5-я ракетка мира уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах — 6:3, 3:6, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут.
Бенчич в финале сыграет с американкой Эшлин Крюгер.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — 3:6, 6:3, 6:4
Новости