11 мая, 17:55

Рыбакина проиграла Андрееску в третьем круге турнира в Риме

Руслан Минаев

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла канадке Бьянке Андрееску в третьем круге турнира в Риме — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 28 минут.

Андрееску в четвертом круге «тысячника» сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 6:2, 6:4

