Рыбакина проиграла Андрееску в третьем круге турнира в Риме
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла канадке Бьянке Андрееску в третьем круге турнира в Риме — 2:6, 4:6.
Матч длился 1 час 28 минут.
Андрееску в четвертом круге «тысячника» сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 6:2, 6:4
