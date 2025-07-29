Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Монреале уступила хорватке Антонии Рузич со счетом 6:2, 5:7, 0:6.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 24-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
Во втором круге Рузич встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Антония Ружич (Хорватия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:0
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