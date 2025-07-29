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Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Монреале уступила хорватке Антонии Рузич со счетом 6:2, 5:7, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 24-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Рузич встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Антония Ружич (Хорватия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:0

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Анастасия Потапова
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