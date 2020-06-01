Румынская теннисистка: «Видела Серену голой, она такая здоровенная»

Румынка Александра Каданцу поделилась мнением об американке Серене Уильямс.

— Мое первое воспоминание о «Шлемах» — это то, что увидела Серену Уильямс в раздевалке, — цитирует Кадацу Digi Sport.?- Серена была полностью голой. Я навсегда это запомнила и долго ходила под впечатлением — она такая здоровенная. Удивительно, что при таких параметрах Серена классно играет и так двигается по корту.

Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка (трижды — в парном разряде). В одиночном разряде она выиграла 23 турнира «Большого шлема».