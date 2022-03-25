Халеп объяснила снятие с турнира в Майами

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала снятие с турнира серии «Мастерс» в Майами. Об этом румынская теннисистка сообщила в своем Twitter.

«Всем привет. Во время тренировки в Майами я почувствовала острую боль в левой ноге. У меня были с ней проблемы с Индиан-Уэллса. Я надеялась, что станет лучше, но МРТ показала, что это не так. Моему организму требуется время, чтобы восстановиться.

Я выбыла на три недели. Таким образом, я пропущу турниры в Майами, Чарльтоне и Кубок Билли Джин Кинг. Хоть это и неприятные новости, но я сохраняю уверенность в собственных силах после удачного старта сезона. Я мотивирована, чтобы хорошо подготовиться к сезону турниров на грунте. Спасибо за поддержку», — написала Халеп в своем Twitter.

Во втором круге турнира в Майами Халеп должна была встретиться с австралийской теннисисткой Дарьей Гавриловой.