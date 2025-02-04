Халеп — о завершении карьеры: «Допинговый скандал выбил меня из колеи»

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение о завершении карьеры.

Во вторник 33-летняя спортсменка потерпела разгромное поражение от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге домашнего турнира в Клуж-Напока (Румыния).

«Я обрела покой, я чиста. Допинговый скандал не повлиял на мою психику, но он выбил меня из колеи. Я хочу отдохнуть, поскольку эмоционально истощена. Я попрощалась с жителями Клуж-Напоки. Это правильное завершение, потому что, если не тренироваться каждый день, ты не будешь справляться», — приводит Euronews.ro слова Халеп.

Теннисистка отметила, что ей легко далось данное решение, поскольку она удовлетворена собой в профессиональном плане.

«Может быть, в жизни есть что-то другое. Думаю, пришло время попробовать себя в других направлениях», — добавила она.

Халеп вернулась в тур в марте 2024 года после допинговой дисквалификации осенью 2022-го. Спортсменка была отстранена от соревнований на четыре года, однако весной 2024-го CAS сократил срок ее дисквалификации до 9 месяцев.

Всего за карьеру экс-первая ракетка мира завоевала 24 титула на уровне WTA в одиночном разряде. Она является победительницей двух турниров «Большого шлема».