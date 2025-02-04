Халеп завершила карьеру после вылета из турнира в Румынии

Румынская теннисистка Симона Халеп объявила о завершении карьеры.

33-летняя спортсменка проиграла итальянке Лючии Бронцетти в первом круге домашнего турнира в Клуж-Напока (Румыния) — 1:6, 1:6. После игры Халеп заявила о своем решении.

Халеп вернулась в тур в марте 2024 года после допинговой дисквалификации осенью 2022-го. Спортсменка была отстранена от соревнований на четыре года, однако весной 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока ее дисквалификации до 9 месяцев.

За карьеру экс-первая ракетка мира выиграла 24 турнира WTA. На ее счету победы на «Ролан Гаррос» в 2018-м и Уимблдоне в 2019-м.