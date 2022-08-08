Медведев поднялся на пятое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев занимает пятое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

26-летний россиянин опередил немецкого теннисиста Александра Зверева благодаря победе в турнире в Лос-Кабосе (Мексика).

Также в первую десятку входит россиянин Андрей Рублев (7-е место). Карен Хачанов располагается на 28-й позиции, а Аслан Карацев — на 48-й строчке.

Лидирует в гонке испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка АТР. 8 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 4270;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4010;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3315;

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2825;

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 2595;

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2455;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 2105;

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970...

28 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1080...

48 (46). Аслан Карацев (Россия) — 670...