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Сегодня, 16:31

Российские теннисисты Потапова и Шевченко объявили о помолвке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Шевченко и Анастасия Потапова.
Фото Соцсети

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко в своих соцсетях объявили о помолвке.

Пара выложила совместное фото, на котором Потапова показывает кольцо на безымянном пальце.

Фото Соцсети

Потапова и Шевченко рассказали о своих отношениях в марте 2023 года. Обоим теннисистам по 22 года, они знакомы с детства.

На данный момент Потапова занимает 26-е место в рейтинге WTA и является победительницей 5 турниров (из них два в одиночном разряде). Шевченко находится на 86-й строчке в рейтинге ATP и пока на этом уровне не выиграл ни одного турнира.

Теннис
Александр Шевченко
Анастасия Потапова
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