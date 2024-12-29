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Сегодня, 10:31

Потапова и Кудерметова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки в первом круге проиграли китаянкам Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счетом 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 17 минут.

Ифань и Чжаосюань за выход в полуфинал встретятся с победительницами матча Марта Костюк/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) — Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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