Российские теннисистки Фомина и Гасанова не прошли в полуфинал парного турнира в Бад-Хомбурге

Российские теннисистки Алена Фомина и Анастасия Гасанова не смогли пройти в полуфинал парного турнира в немецком Бад-Хомбурге.

В четвертьфинале девушки проиграли Алисии Росольской и Эрин Рутлайфф со счетом 2:6, 2:6.

В полуфинале турнира в Бад-Хомбурге Росольска и Рутлайфф сыграют с победительницами матча Оксана Калашникова/Ингрид Нил (Грузия/США) — Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 3).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия, 2) — Алена Фомина/Анастасия Гасанова (Россия) — 6:2, 6:2