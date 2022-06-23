Российские теннисистки Фомина и Гасанова не прошли в полуфинал парного турнира в Бад-Хомбурге
Российские теннисистки Алена Фомина и Анастасия Гасанова не смогли пройти в полуфинал парного турнира в немецком Бад-Хомбурге.
В четвертьфинале девушки проиграли Алисии Росольской и Эрин Рутлайфф со счетом 2:6, 2:6.
В полуфинале турнира в Бад-Хомбурге Росольска и Рутлайфф сыграют с победительницами матча Оксана Калашникова/Ингрид Нил (Грузия/США) — Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 3).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия, 2) — Алена Фомина/Анастасия Гасанова (Россия) — 6:2, 6:2
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