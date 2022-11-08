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Сегодня, 04:35

Российская теннисистка стала победительницей Итогового турнира впервые с 2016 года

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс стала победительницей Итогового турнира WTA.

Впервые за шесть лет россиянка стала победительницей Итогового турнира. Последний раз в 2016 году в парном разряде побеждали Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Кудерметова и Мертенс в финале победили чешскую пару Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (6:2, 4:6, 11:9). Для них это третий совместный титул в парном разряде: ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае.

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