Российская теннисистка Потапова рассказала, что заплакала после выступления сестер Авериных на ОИ-2020

Четвертая ракетка России Анастасия Потапова в интервью «СЭ» назвала свои любимые виды спорта помимо тенниса.

— Вы рассказывали, что любите баскетбол, так как ваша бабушка была баскетбольным тренером. Сами играете или больше любите смотреть за профессионалами?

— Я больше люблю играть, чем смотреть. Если честно, не до конца знаю все правила. Надеюсь, бабушка не дочитает до этого момента (смеется). Она у меня молодец, до сих пор играет каждый день. Если есть возможность, то мы вместе идем и бросаем по кольцу по несколько часов. Очень заряжает.

— За какими еще видами спорта следите?

— Очень нравится гимнастика. Как художественная, так и спортивная. Дружу со многими девочками, они выбрали очень красивый вид спорта.

— Наблюдали за выступлением Арины и Дины Авериных на Олимпиаде в Токио?

— Конечно. Было жалко девчонок. Даже немного всплакнула из-за несправедливости. Внимательно смотрела и спортивную гимнастику. Очень горжусь Ангелиной Мельниковой, которая завоевала на Играх-2020 сразу три медали. А победа гимнасток в командном многоборье, на мой взгляд, самое яркое событие в Токио.

Полностью интервью с Потаповой можно прочитать здесь.