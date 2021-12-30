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Российская теннисистка Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

06:50
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала положительный тест на COVID-19, — написала Павлюченкова в Twitter. — Я была полностью вакцинирована и готовилась к старту сезона в Дубае. Мы живем в очень сложной и непредсказуемое время. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в специальном отеле и следую всем всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас важнее всего заботиться о себе и здоровье окружающих. Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для остальных».

30-летняя Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open. Турнир «Большого шлема» пройдет с 17 по 30 января.

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Роман Шишов все материалы автора
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