Российская теннисистка Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала положительный тест на COVID-19, — написала Павлюченкова в Twitter. — Я была полностью вакцинирована и готовилась к старту сезона в Дубае. Мы живем в очень сложной и непредсказуемое время. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в специальном отеле и следую всем всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас важнее всего заботиться о себе и здоровье окружающих. Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для остальных».

30-летняя Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open. Турнир «Большого шлема» пройдет с 17 по 30 января.