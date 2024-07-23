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Сегодня, 13:50

Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Руслан Минаев
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Россиянка Оксана Селехметьева победила представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн во втором круге турнира в Праге — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 18 минут. Селехметьева сделала за игру 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. У фон Дайхманн — 1 двойная ошибка и 1 из 9 реализованных брейк-пойнта.

248-я ракетка мира вышла в 1/4 финала грунтового турнира в Чехии и сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Лаура Самсон (Чехия).

Теннис
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