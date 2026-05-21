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Источник: российская теннисистка Селехметьева будет выступать за Испанию

Алина Савинова

Российская теннисистка Оксана Селехметьева получила испанское гражданство по указу о натурализации и теперь может представлять Испанию на международных соревнованиях, сообщает Punto de Break со ссылкой на журналиста Хайме Гомеса.

23-летняя спортсменка является победительницей трех турниров WTA 125 и одиннадцати турниров ITF в одиночном и парном разрядах. Также она выигрывала юниорские US Open (2019) и «Ролан Гаррос» (2021) в паре.

На данный момент Селехметьева занимает 88-е место в рейтинге WTA, ее наивысшая позиция в карьере — 71-я строчка (март 2026 года).

В 2025 году пять российских теннисисток сменили спортивное гражданство: Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова (все трое — Узбекистан) и Анастасия Потапова (Австрия).

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Теннис
Оксана Селехметьева
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