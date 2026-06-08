Андреева вышла на первую позицию в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» возглавила чемпионскую гонку WTA, обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

6 июня 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале Открытого чемпионата Франции и завоевала первый титул «Большого шлема» в карьере. Перед началом турнира Андреева располагалась на пятой позиции в чемпионской гонке.

Второе место в списке занимает белоруска Арина Соболенко, третье — представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Еще одна россиянка — Диана Шнайдер, которая дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», поднялась на 11 позиций и идет 12-й в гонке. Ее соотечественница Анна Калинская, сыгравшая в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Париже, переместилась с 21-й на 17-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA, версия от 8 июня:

1 (5)*. Мирра Андреева (Россия) — 4928

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4510

3 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4388

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3890

5 (4). Джессика Пегула (США) — 3195

6 (6). Коко Гауфф (США) — 2703

7 (9). Марта Костюк (Украина) — 2495

8 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 2410

9 (8). Виктория Мбоко (Канада) — 2392

10 (11). Сорана Кырстя (Румыния) — 1855

12 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1613...

17 (21). Анна Калинская (Россия) — 1299...

50 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 573

*Предыдущая позиция в чемпионской гонке WTA

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