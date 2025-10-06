Теннис
Сегодня, 10:54

Мирра Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA

Руслан Минаев

Россиянка Мирра Андреева осталась на седьмом месте в чемпионской гонке WTA.

8 октября 5-я ракетка мира сыграет с немкой Лаурой Зигемунд в первом круге турнира серии WTA 1000 в Ухане.

На 10-й строчке чемпионской гонки располагается Екатерина Александрова. 6 октября россиянка сыграет с канадкой Викторией Мбоко в первом круге «тысячника» в Ухани.

На итоговый турнир WTA уже квалифицировались пять спортсменок: первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американки Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.

Чемпионская гонка WTA от 6 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9610 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8153

3 (4). Аманда Анисимова (США) — 5908

4 (3). Коко Гауфф (США) — 5574

5 (6). Джессика Пегула (США) — 4598

6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4309

8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806

9 (9). Ясмин Паолини (Италия) — 3741

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2040

19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1921

28 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 1511

35 (35). Анна Калинская (Россия) — 1310

40 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185

43 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 1131

