Мирра Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева осталась на седьмом месте в чемпионской гонке WTA.
8 октября 5-я ракетка мира сыграет с немкой Лаурой Зигемунд в первом круге турнира серии WTA 1000 в Ухане.
На 10-й строчке чемпионской гонки располагается Екатерина Александрова. 6 октября россиянка сыграет с канадкой Викторией Мбоко в первом круге «тысячника» в Ухани.
На итоговый турнир WTA уже квалифицировались пять спортсменок: первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американки Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.
Чемпионская гонка WTA от 6 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9610 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8153
3 (4). Аманда Анисимова (США) — 5908
4 (3). Коко Гауфф (США) — 5574
5 (6). Джессика Пегула (США) — 4598
6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4309
8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806
9 (9). Ясмин Паолини (Италия) — 3741
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2040
19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1921
28 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 1511
35 (35). Анна Калинская (Россия) — 1310
40 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185
43 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 1131