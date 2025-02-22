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22 февраля 2025, 16:49

Андреева — о выходе в финал: «Сначала не была уверена, стоит ли ехать в Дубай»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева перед финалом «тысячника» в Дубае призналась, что изначально сомневалась, стоит ли принимать участие в турнире в ОАЭ.

В полуфинале соревнований 17-летняя россиянка одержала победу над 7-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3). За титул в Дубае она поборется с датчанкой Клаурой Таусон.

«Честно признаться, это безумие, потому что сначала я не была уверена, стоит ли ехать в Дубай. Я думала: «Ладно, я просто поиграю». Как всегда, когда ты не думаешь о том, как будешь играть, ты просто играешь в свой лучший теннис. Я не знаю, парадокс это или что-то в этом роде, но это просто так. В конце концов, это один из моих лучших турниров», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Андреева стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, которой удалось победить трех чемпионок «Большого шлема» на одном турнире. На «тысячнике» в Дубае Мирра обыграла Рыбакину, польку Игу Свентек и чешку Маркету Вондроушову.

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Теннис
Мирра Андреева
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