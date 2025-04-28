Андреева: «После поражения в 14 лет парень написал, что найдет меня и порежет руки»

Российская теннисистка Мирра Андреева вспомнила неприятную историю с угрозами в соцсетях после поражения на одном из турниров, когда ей было 14 лет.

«Помню один комментарий, мне тогда было 14. Я проиграла в первом круге турнира с тремя матчболами. Поскольку тогда у меня не было опыта, я пошла в соцсети читать сообщения, которые мне прислали. Помню одно до сих пор — как была напугана... Парень написал, что я не буду играть в теннис, пишет, чтобы я оглядывалась, потому что он меня найдет и порежет руки. Тогда я боялась выходить из комнаты, думала, что он будет ходить за мной», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.

Спортсменка отметила, что сейчас она не пользуется телефоном пару дней после поражений.

Ранее Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:1, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. За выход в полуфинал она поборется с американкой Коко Гауфф.

17-летняя россиянка является седьмой ракеткой мира. На ее счету пять титулов на уровне WTA (из них три — в одиночном разряде). В 2024 году Мирра в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже.