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26 апреля, 10:10

Андреева — о подготовке к грунтовому сезону: «Возвращалась домой мертвая»

Анастасия Пилипенко

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как прошла подготовка к грунтовой части сезона-2026.

— В хардовой части сезона и до этого момента кажется, что ты проделала отличную работу — была в потрясающей форме. Ты выиграла Линц, дошла до полуфинала в Штутгарте, обыграла там Игу. Сейчас ты в очень хорошем ритме на грунте.

— Это правда. Пока все идет довольно хорошо, но, честно говоря, подготовка к грунту... Боже, я возвращалась домой мертвая — была полностью выжата. Такое ощущение, будто снова предсезонка.

Я провела огромное количество времени в зале, делая упражнения...До сих пор жалуюсь своему тренеру по физподготовке, потому что мы делали по 30-40 повторений, по три подхода. Я такая: «Сколько еще можно? Это вообще когда-нибудь закончится?». Я реально очень много времени провела в тренажерке, и, похоже, это все-таки приносит плоды.

— Может, теперь скажешь тренеру спасибо?

— Да, возможно, стоит сказать спасибо, потому что, в принципе, жаловаться не на что — начало грунтового сезона получилось очень хорошим, так что, может быть, это благодаря той работе, — сказала Андреева в студии Tennis Channel.

25 апреля Андреева обыграла венгерку Далму Галфи в третьем круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:2. В следующем круге 18-летняя россиянка встретится с еще одной представительницей Венгии Анной Бондар.

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Теннис
Мирра Андреева
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