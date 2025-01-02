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Андреева — о победе над Носковой: «Подумала, что пришло время отомстить ей за прошлогодний четвертьфинал»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от победы над чешкой Линдой Носковой в третьем круге турнира в Брисбене.

17-летняя спортсменка проиграла только три гейма в этой встрече — 6:3, 6:0.

«Я очень рада, что прошла дальше. В прошлом году Линда чуть не убила меня в четвертьфинале. Я подумала, что сейчас пришло время отомстить», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Андреева сыграет либо против представительницы Армении Элины Аванесян, либо против Онс Жабер из Туниса.

Теннис
Мирра Андреева
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Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой турнира в Брисбене

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