29 апреля, 19:09

Андреева: «Я всегда стараюсь путешествовать с семьей, но иногда мне хочется побыть одной»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что любит ездить на турниры с семьей, поскольку ей нравится чувствовать себя в домашней атмосфере.

«Я всегда стараюсь путешествовать с папой или мамой, потому что, когда я возвращаюсь после тренировки или матча, приятно проводить время с семьей, поболтать о чем-то кроме тенниса. Мы можем созвониться с бабушкой и дедушкой», — цитирует Андрееву Tennis Up to Date.

Однако, по словам спортсменки, иногда ей хочется побыть в одиночестве.

«Но бывают взлеты и падения. Иногда мне хочется побыть одной. Мама может пытаться со мной говорить, и я заставляю себя отвечать на вопросы, хотя мне ничего не хочется. Но все равно здорово, что она рядом со мной. Это намного лучше, чем если бы я была одна», — добавила россиянка.

Во вторник, 29 апреля, Андреевой исполнилось 18 лет. Она является победительницей пяти турниров на уровне WTA в одиночном и парном разрядах. В 2024 году Мирра в дуэте с Дианой Шнайдер завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже.

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Мирра Андреева
