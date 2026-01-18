Мирра Андреева поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге WTA.

В субботу 18-летняя спортсменка выиграла «пятисотник» в Аделаиде (Австралия), победив в финале канадку Викторию Мбоко. После завоевания титула Андреева сместила итальянку Ясмин Паолини с седьмого места в мировом рейтинге.

Уступившая Андреевой в полуфинале Диана Шнайдер поднялась с 23-й на 22-ю строчку. Оксана Селехметьева выбыла из топ-100 и располагается теперь на 101-й позиции.

Первой ракеткой мира останется белоруска Арина Соболенко. Второй в рейтинге идет полька Ига Свентек, третьей — американка Коко Гауфф.

Рейтинг WTA:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10990 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8328;

3 (3). Коко Гауфф (США) — 6423;

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6320;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 5453;

7 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4731;

8 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4267;

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 4111;

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512;

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...

18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2122...

22 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1953...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1517;

33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1511...

47 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...

64 (62) Анна Блинкова (Россия) — 1016.