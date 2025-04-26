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Андреева — о матче с Фрех: «Я очень и очень нервничала»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что очень нервничала во время матча против польки Магдалены Фрех в третьем круге турнира в Мадриде.

17-летняя россиянка одержала победу в этой встрече со счетом 7:5, 6:3.

«Я очень и очень нервничала. Я все еще не могу прийти к своему лучшему теннису в Мадриде. Но я очень рада, что мне удалось играть стабильно на протяжении всего матча», — приводит пресс-служба АТР слова спортсменки.

В четвертом круге «тысячника» Андреева сыграет против украинки Юлии Стародубцевой, которая выбила с турнира еще одну представительницу России Людмилу Самсонову.

Теннис
Мирра Андреева
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