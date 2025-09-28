Андреева: «Я сильно спрогрессировала по сравнению с началом года»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какого прогресса в своей игре добилась по ходу сезона.

«Думаю, на протяжении всего сезона в целом я играла неплохо. Понятно, что на пике я была тогда, когда выиграла те два турнира. Потом снова начали проявляться разные аспекты, и стало сложнее найти свой ритм. Я стараюсь работать над собой каждый день и прогрессировать. Могу сказать, что я сильно спрогрессировала по сравнению с началом года. Во многих ударах и моментах я прибавила на 30-40% Думаю, это хороший знак», — заявила Андреева на пресс-конференции в Пекине.

Также спортсменка отметила, что стала играть более агрессивно против соперниц.

«Иногда я склонна немного отступить и просто отбить мяч в корт. Сейчас это, на самом деле, не работает против таких сильных соперниц. Так что теперь я стараюсь буквально заставлять себя атаковать. Это работает. Думаю, я буду придерживаться именно этой стратегии», — добавила она.

Ранее 18-летняя Андреева победила китаянку Чжу Линь (6:2, 6:2) и вышла в третий круг турнира в Пекине. Следующей соперницей россиянки будет Джессика Бусас Манейро из Испании.