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22 марта, 11:33

Андреева — о победе над Боузковой в Майами: «Она очень неудобная соперница»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над чешкой Марией Боузковой (7:6 (7:4), 6:2) в третьем круге турнира в Майами признала, что игра с соперницей сложилась непросто.

«Конечно, когда играешь против Марии, ты понимаешь, что она будет возвращать очень много мячей. И знаешь, что розыгрыши будут длинными. Она очень неудобная соперница. Я каждый раз, когда играю с ней, понимаю, что матч будет тяжелым», — сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Мирра Андреева победила Марию Боузкову в&nbsp;третьем круге турнира в&nbsp;Майами.Мирра победила свою клиентку в Майами. Но это был самый тяжелый матч с Боузковой из всех

По словам россиянки, в первом сете она потеряла концентрацию, что позволило сопернице выйти вперед.

«Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В первом сете было немного сложно — я повела в счете, но потом, мне кажется, потеряла фокус — допустила пару ошибок, и она вышла вперед. Я очень рада, что смогла выиграть первый сет на тай-брейке. После этого мне стало немного легче играть агрессивно. И я очень довольна этой победой», — добавила она.

В четвертом круге соперницей 18-летней россиянки станет канадка Виктория Мбоко.

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Теннис
Мирра Андреева
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