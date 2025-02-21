Андреева — о победе над Рыбакиной: «Я продолжала верить и боролась за каждое очко»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 17-летней россиянки. После этой победы Андреева станет первой ракеткой России и 11-й — в мире.

«В прошлый раз, когда мы играли, был действительно тяжелый матч. У меня было много возможностей, но она меня убила. В этот раз я просто пыталась смириться с тем, что все идет не так, как я хочу, продолжала верить и боролась за каждое очко. В итоге все получилось. Когда я проигрывала 1:3 [в третьем сете], то подумала про себя «что ж, у меня был неплохой задел...», но я продолжала сражаться и не беспокоилась о счете», — сказала спортсменка в интервью на корте.

В финале турнира в ОАЭ Андреева сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Каролина Мухова (Чехия).