Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

21 февраля 2025, 19:05

Андреева — о победе над Рыбакиной: «Я продолжала верить и боролась за каждое очко»

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 17-летней россиянки. После этой победы Андреева станет первой ракеткой России и 11-й — в мире.

«В прошлый раз, когда мы играли, был действительно тяжелый матч. У меня было много возможностей, но она меня убила. В этот раз я просто пыталась смириться с тем, что все идет не так, как я хочу, продолжала верить и боролась за каждое очко. В итоге все получилось. Когда я проигрывала 1:3 [в третьем сете], то подумала про себя «что ж, у меня был неплохой задел...», но я продолжала сражаться и не беспокоилась о счете», — сказала спортсменка в интервью на корте.

В финале турнира в ОАЭ Андреева сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Каролина Мухова (Чехия).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
Читайте также
Погони за Гретцки и Лемье. Какие рекорды может побить Овечкин, если останется в НХЛ
«Рабов специально отбирали так, чтобы они не понимали друг друга». Кюрасао и Кабо-Верде говорят почти на одном языке — как так получилось?
Коломойского приговорили к 12 годам тюрьмы за хищения нефти РФ на 10 млрд рублей
Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре
Герой ЧМ-2026 едет в «Трактор», норвежцы запретят ему играть за сборную, а Барабанову дадут 124 млн в год. Главные трансферные новости КХЛ
Захарова посчитала ненужным отвечать на заявление глав Южной Кореи и ЕС о КНДР
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чесноков объяснил причину поражения Соболенко в Дубае

Мирра Андреева сыграет с датчанкой Таусон в финале «тысячника» в Дубае

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости