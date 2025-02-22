Андреева — о победе на «тысячнике» в Дубае: «Невероятно! Моя мечта сбылась»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы на турнире в Дубае.

В финальном матче 17-летняя спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Дании Клару Таусон (7:6 (7:1), 6:1). Она стала самой молодой победительницей «тысячника».

«Это невероятно! Я поставила цель — войти в топ-10 до конца года. Сейчас только февраль, а я уже ее выполнила. Чувствую себя невероятно. Я ужасно нервничала, поэтому допускала и невынужденные, и двойные ошибки. Рада, что удалось справиться с давлением. Старалась не думать о том, что могу выиграть титул, просто шла от розыгрыша к розыгрышу — терпеть, несмотря на ошибки. Моя мечта сбылась», — сказала теннисистка в интервью на корте.

Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.