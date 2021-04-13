Российская теннисистка Кудерметова рассказала о том, что переживает за «Ак Барс»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как обсуждает со своим отцом Эдуардом Кудерметовым различные виды спорта, в том числе хоккей. Эдуард Кудерметов – российский хоккеист 90-х и нулевых, играл за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Спартак».

«С папой мы обсуждаем и хоккей, и теннис, – рассказала Кудерметова. – Хоккей в меньшей степени, только от папы результаты игр и узнаю. Например, сразу после финала мы с ним созвонились, разговорились, он был немного расстроен. Представляешь, сказал мне, «Ак Барс» опять проиграл дома… Обидно! Редко удается следить, но тоже переживаю. Мы обсуждаем иногда хоккей, но больше все-таки теннис».

«Ак Барс» сейчас играет в финале Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом». После пяти встреч счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу «Авангарда». Сегодня в случае очередной победы команды из Омска «Авангард» выходит в финал КХЛ, где сыграет с московским ЦСКА, а для «Ак Барса» сезон будет завершен.

(Рустам Имамов)

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