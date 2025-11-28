Российская теннисистка Корнеева потренировалась с Надалем

Российская теннисистка Алина Корнеева провела тренировку с 22-кратным чемпионом турниров «Больших шлемов» Рафаэлем Надалем.

Спортсменка с 2023 года занимается в академии испанца на Мальорке, которая опубликовала в своих соцсетях видео с тренировки Корнеевой. На ней россиянка играла в теннис с Надалем под руководством своего тренера Анабель Медины-Гарригес.

Надаль завершил профессиональную карьеру после Кубка Дэвиса в ноябре 2024 года. Всего на счету 39-летнего испанца 92 титула АТР в одиночном разряде.

18-летняя Корнеева является финалисткой одного турнира категории WTA и победительницей семи турнирнов ITF в одиночном разряде.