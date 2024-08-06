Аванесян подтвердила смену гражданства: «Рада играть за родину моих предков»

Теннисистка Элина Аванесян подтвердила, что сменила спортивное гражданство с российского на армянское.

«Для меня большая честь сообщить, что я получила гражданство Армении и с гордостью буду представлять страну начиная с турнира в Цинциннати в понедельник. Это путешествие было невероятным, и я рада показать все, на что способна на корте, и играть за родину моих предков. Спасибо всем за вашу неизменную поддержку», — написала спортсменка в соцсети.

10 июня замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян подтвердил, что 21-летняя теннисистка сменит спортивное гражданство.

Аванесян за карьеру выиграла 5 турниров ITF. В этом году она дошла до четвертого круга «Ролан Гаррос», уступив финалистке турнира итальянке Ясмин Паолини (6:4, 0:6, 1:6).

Турнир в Цинциннати (США) пройдет с 11 по 19 августа.