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Сегодня, 10:10

Александрова — о том, как Винус Уильямс предложила ей играть пару: «Была в легком шоке»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Екатерина Александрова в разговоре с «СЭ» вспомнила неожиданный момент на Australian Open-2026, когда легендарная американка Винус Уильямс сама предложила россиянке сыграть вместе. Для Екатерины это стало сбывшейся мечтой детства.

«Да, это было очень неожиданно, и я сначала была в легком шоке от такого предложения, — призналась теннисистка. — Она вместе с Сереной были моими кумирами, когда я начинала играть в теннис, и поэтому сыграть с Венус пару для меня многое значит. Я играла против Серены один раз, но, к сожалению, никогда с ней не разговаривала».

Несмотря на проблемы в нынешнем сезоне (всего 6 побед в 20 матчах), в прошлом году Александрова выдала лучший отрезок в карьере, войдя в топ-10. Но, как выяснилось, даже на фоне побед над Ариной Соболенко предложение Винус стало для нее особым событием.

В парном разряде в этом сезоне у Александровой уже есть успех — она выиграла турнир в Абу-Даби с Майей Джойнт. Саму игру в паре Екатерина называет хорошей тренировкой: «Можно потренировать элементы, которые тяжело отработать просто на тренировке».

Екатерина Александрова.«Что, если не теннис? Может быть, стала кондитером». Редкое интервью с Александровой

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Теннис
Винус Уильямс
Екатерина Александрова
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