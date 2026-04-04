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4 апреля, 13:22

Шнайдер рассказала, как в США ее машину остановила полиция: «Довольно веселый момент»

Алина Савинова

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что после турнира в Чарльстоне полицейские в США остановили машину с ее командой из-за превышения скорости.

«Мы уехали с корта довольно поздно, уже около полуночи. Мой тренер Саша хотел, чтобы я получше отдохнула, поэтому мы ехали чуть быстрее разрешенной скорости. Мы не думали, что в это время на улице будут полицейские, так что это стало неожиданностью. Но, знаете, это был довольно веселый момент, поспособствовавший сплочению команды», — сказала Шнайдер в интервью Tennis Channel.

Спортсменка выразила надежду, что больше не попадет в подобную ситуацию.

«Я ничего плохого не сделала — просто была «принцессой-пассажиром», наслаждалась поездкой. Так что во всем виноват Саша», — пошутила Шнайдер.

На турнире в Чарльстоне 22-летняя россиянка уступила в четвертьфинале американке Джессике Пегуле.

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Теннис
Диана Шнайдер
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