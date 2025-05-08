Теннис
8 мая, 17:56

Шнайдер: «Сафина вернулась домой. Она дала мне много советов, и я постараюсь использовать их как можно чаще»

Алина Савинова

Российская теннисистка Диана Шнайдер намекнула, что ее сотрудничество с экс первой ракеткой мира Динарой Сафиной подошло к концу.

Чемпионка турнира «Большого шлема» тренировала 21-летнюю спортсменку в течение месяца.

«Она вернулась домой, в Барселону. Ей это было нужно. Опыт, конечно, был великолепным. Она была первой ракеткой мира и дала мне много советов, как оставаться сконцентрированной в матче и не позволять негативным эмоциям разрушать игру и ментальную силу. Конечно, эти советы я постараюсь использовать как можно чаще, чтобы становиться лучше с каждым днем», — приводит Tennis.com слова теннисистки.

Ранее Шнайдер с двумя «баранками» обыграла американку Кэролайн Доулхайд (6:0, 6:0) и вышла в третий круг турнира в Риме.

Источник: Tennis.com
  • hant64

    Наверняка Сафина решила, что постоянное вмешательство папаши (а что оно так и было, сомнений нет), ей не подходит. Ну, раз папик такой великий теннисный тренер, то пускай сам и тренирует дочку. А я уж надеялся, что в семействе Шнайдер завёлся здравый смысл. Погорячился я)).

    08.05.2025

  • fonkom

    "Шо, опять выгнали?" Снова папа решил, что не может платить тренеру?

    08.05.2025

