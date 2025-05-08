Шнайдер: «Сафина вернулась домой. Она дала мне много советов, и я постараюсь использовать их как можно чаще»

Российская теннисистка Диана Шнайдер намекнула, что ее сотрудничество с экс первой ракеткой мира Динарой Сафиной подошло к концу.

Чемпионка турнира «Большого шлема» тренировала 21-летнюю спортсменку в течение месяца.

«Она вернулась домой, в Барселону. Ей это было нужно. Опыт, конечно, был великолепным. Она была первой ракеткой мира и дала мне много советов, как оставаться сконцентрированной в матче и не позволять негативным эмоциям разрушать игру и ментальную силу. Конечно, эти советы я постараюсь использовать как можно чаще, чтобы становиться лучше с каждым днем», — приводит Tennis.com слова теннисистки.

Ранее Шнайдер с двумя «баранками» обыграла американку Кэролайн Доулхайд (6:0, 6:0) и вышла в третий круг турнира в Риме.